Casertana-Salernitana, le probabili formazioni: Di Bari sceglie la continuità Al Pinto aria di derby (ore 20.30). Il tecnico granata obbligato ad una modifica di formazione

Voglia di continuità. Casertana-Salernitana si prende la scena ed inaugura la giornata numero 15 del girone C di serie C. Al Pinto, i granata tornano dopo l'impresa playoff dello scorso maggio con l'ambizione di ripetersi. Alle ore 20:30, i granata cercano continuità dopo il colpaccio scacciacrisi sul Catania, con l'ambizione di affacciarsi nuovamente in zona playoff dopo il crollo delle scorse settimane. Dall'altra parte del campo però i falchetti di mister Stellone, a caccia di riscatto dopo il ko di Cosenza e soprattutto bramosi di vendicare l'eliminazione negli ultimi playoff promozione.

Le scelte di Di Bari

La Salerrnitana ripeterà uomini e formula che hanno ritrovato vittoria e sorrisi domenica all'Arechi. Di Bari dovrà apportare una sola modifica ma necessaria: in cabina di regia mancherà lo squalificato Tascone. Al suo posto Gyabuaa. Poi conferme in toto per la linea difensiva composta dagli ex Llano e Heinz, completata da Celiento e Zoia. In mezzo al campo De Boer per supportare l'asse offensivo composto da Cardoni e Villa ai lati di Achik e D'Ursi. Recuperati per la panchina La Gumina e Varela Djamanca.

Casertana-Salernitana, le probabili formazioni:

Casertana (3-4-1-2): De Lucia; Martino, Rocchi, Caporale; Oukhadda, Di Tacchio, Mehic, Vezzoni; Pezzella; Manconi, Castelli. Allenatore: Stellone.

Salernitana (4-2-3-1): Galeotti; Llano, Celiento, Heinz, Zoia; Gyabuaa, De Boer; Cardoni, Achik, Villa; D'Ursi. Allenatore: Di Bari.