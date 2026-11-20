Salernitana, Di Bari coccola Gyabuaa: "Ha qualità e fisicità, può darci tanto" Al Pinto il mediano sarà titolare. E il club granata spera nel rilancio

"Il primo obiettivo era portare tutti all'interno del progetto". Vito Di Bari si è messo alle spalle paure ed insidie di una partenza difficile. La Salernitana ha messo fieno in cascina, ha ritrovato entusiasmo e arriva questa sera al derby con la Casertana con l'ambizione di rompere il tabù trasferta. Mancherà Tascone per squalifica ma Di Bari è pronto a rilanciare dal 1' Emmanuel Gyabuaa.

La carezza

In conferenza stampa il tecnico non ha fatto mancare parole di apprezzamento all'ex Atalanta. «Sto vedendo molto bene Gyabuaa, con il sorriso. È un calciatore moderno, di fisicità e con conoscenza calcistica acquisita. Me lo ricordo ai tempi dell’Atalanta: se arriva a quei livelli, ci dà una grande mano». Dimenticate dunque le tensioni dei giorni scorsi, l'episodio che aveva visto coinvolto il mediano e anche le parole social che avevano fatto discutere. In estate era arrivato il riscatto dall'Atalanta per oltre 400mila euro, segnale della fiducia nelle qualità dl mediano. Caserta sarà un test probante, la Salernitana riparte da Gyabuaa.