Salerno, via alla nuova segnaletica sulle strade: previsti tre giorni di lavori Il piano dell'assessorato alla mobilità: ecco le strade interessate

Tre giorni di lavori sulle strade di Salerno, in particolare per il rifacimento e la riqualificazione della segnaletica stradale orizzontale. Da iunedì 23 a mercoledì 25 l'assessore alla mobilità Rocco Galdi ha programmato una serie di interventi.

Le attività interesseranno principalmente gli attraversamenti pedonali, nell’ambito del progetto approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con l’obiettivo di migliorare la visibilità della segnaletica e incrementare le condizioni di sicurezza per pedoni e automobilisti.

In particolare, gli interventi riguarderanno le seguenti strade:

* Via Andrea Sorrentino

* Via Ugo Foscolo

* Via dei Mille

* Via Nicola Granati

* Via Pietro del Pezzo

"L’ assessorato alla Mobilità conferma il proprio impegno nel miglioramento della sicurezza stradale e nella tutela degli utenti più vulnerabili della strada, attraverso interventi mirati alla riqualificazione della segnaletica cittadina. Si invitano i cittadini e gli automobilisti a prestare la massima attenzione nelle aree interessate dai lavori e a rispettare l’eventuale segnaletica temporanea presente", l'appello che arriva da Palazzo di città.