Intelligenza artificiale applicata all'automotive: Unisa vince la Racing League Grande risultato per gli studenti dell'ateneo

L’università di Salerno conquista la IBM AI Racing League, la competizione internazionale organizzata da IBM e Codemotion. La sfida - aperta a squadre interdisciplinari di studenti espressione di area scientifica ed umanistica – consisteva nel programmare un'auto da corsa ad alte prestazioni, sviluppando un pilota di intelligenza artificiale autonomo. Per prepararsi alla gara, gli studenti hanno seguito due lezioni tenute dagli esperti IBM, si sono certificati completando i corsi disponibili sulla piattaforma IBM SkillsBuild e hanno sviluppato il proprio pilota utilizzando i modelli di AI IBM Granite.

«Oltre a confermare il valore della collaborazione tra università e impresa nella formazione dei professionisti di domani, il risultato rafforza un principio in cui crediamo fortemente: le competenze nell'AI si costruiscono non solo studiando la tecnologia, ma usandola concretamente.», sottolinea Nico Losito, General Manager di IBM.

«I nostri studenti sono messi alla prova su scenari complessi. Un risultato che testimonia il valore della nostra didattica avanzata – sottolinea il Rettore Virgilio D’Antonio - Il punto di forza è da rintracciare nella metodologia messa in campo da Unisa: non un'attività extracurricolare, ma integrata come progetto d'esame del corso. Una scelta didattica ambiziosa, che ha trasformato la teoria studiata a lezione in una sfida ad altissimo impatto reale e globale».

T.A.R.S, il team vincitore, è composto da 4 studenti, di cui tre del corso di “Intelligenza artificiale: Metodi e Applicazioni” del Dipartimento di Ingegneria Informatica ed Elettrica e Matematica Applicata (DIEM) e uno del “Laboratorio di Marketing e Transizione Digitale” del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione (DISPC). Durante la competizione, Unisa ha gareggiato con oltre 50 squadre provenienti da ogni angolo del pianeta, posizionandosi al primo gradino del podio mondiale.

L’esito conseguito è straordinario per Mario Vento, Professore di Intelligenza Artificiale e delegato all'ICT e alla Transizione Digitale di Ateneo: «L’AI avanza a ritmi incessanti con progressi che giorno dopo giorno ridisegnano il panorama delle competenze richieste dal mercato. La didattica del DIEM sull’AI, ricca di numerosi insegnamenti, è aggiornata continuamente, sempre agganciata alla frontiera delle conoscenze e integrata con progetti reali che sviluppano la capacità di lavorare in team. Questi ingredienti, affiancati da una componente di interdisciplinarità, consentono di formare studenti con competenze metodologiche e progettuali allo stato dell’arte dell’AI, all’altezza dei mercati più sfidanti».

Sulla multidisciplinarietà dell’offerta formativa dell’università di Salerno insiste Orlando Troisi, Professore del Laboratorio e delegato alla Terza Missione Unisa: «Il primo posto mondiale conferma il valore delle challenge come strumento di didattica avanzata, progettazione e innovazione collaborativa. I nostri studenti si sfidano mettendo in gioco le competenze acquisite, l’intuizione e la capacità di lavorare in squadra, incrociando capacità tecniche e creatività per creare soluzioni innovative o prototipi. Durante la challenge i nostri studenti sono stati stimolati al confronto delle idee, mettendo in gioco i propri talenti. La nostra struttura di campus permette un’osmosi dei saperi, incrocia conoscenze scientifiche ed umanistiche, questo permette a laureati e laureandi di competere e distinguersi anche in ambito internazionale»».

Spiega il funzionamento della challenge Alessia Saggese, Professoressa di Intelligenza Artificiale: «Gli studenti hanno applicato gli algoritmi studiati a lezione direttamente su un circuito simulato, mettendosi alla prova su un problema di veicoli a guida autonoma. Grazie al motore intelligente che hanno progettato, il veicolo ha imparato a seguire le traiettorie del pilota umano ed è stato in grado di gareggiare su pista in completa autonomia. Un traguardo reso unico dalla sinergia multidisciplinare: per la presentazione, le competenze tecniche degli ingegneri informatici si sono fuse con la creatività dei colleghi di Digital Marketing, dimostrando che l'innovazione vince quando la tecnologia sa anche raccontarsi».