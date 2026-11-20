Eboli, grave incidente sulla strada statale 19: due persone in ospedale L'impatto ha coinvolto due vetture, indagini in corso

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sulla strada statale 19 ad Eboli. Due auto, per cause ancora in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte in un impatto quasi frontale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, oltre a due ambulanze dell'associazione Vopi. La ragazza più grave, a bordo di una Y10, è stata soccorsa e trasportata all'ospedale di Eboli dai volontari della postazione di Eboli.

Il ragazzo di 35 anni, a bordo dell'altra auto, è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Battipaglia dai volontari della postazione di Pontecagnano Faiano.

Entrambi hanno riportato traumi multipli e sono stati affidati alle cure dei medici ospedalieri. L'intervento dei sanitari e dei vigili del fuoco è risultato fondamentale per estrarre dai veicoli i due feriti e trasportarli in ospedale. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.