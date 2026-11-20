Equità nella Salute, consegnato all’ASL Salerno il primo ambulatorio mobile Al via la distribuzione dei 10 motor-home per portare gli screening oncologici vicino ai cittadini

Consegnato ieri all’ASL Salerno il primo dei dieci ambulatori mobili previsti dal Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES) 2021-2027, un’iniziativa strategica che punta a rafforzare la prevenzione oncologica e a rendere gli screening sempre più accessibili su tutto il territorio regionale. Si tratta di veri e propri poliambulatori mobili dotati di tecnologie diagnostiche avanzate e attrezzature sanitarie dedicate alle attività di screening oncologico. I mezzi saranno progressivamente assegnati alle Aziende Sanitarie Locali della Campania per rafforzare l’offerta di prevenzione sul territorio e raggiungere in modo più efficace le persone che vivono in aree remote, disagiate o caratterizzate da maggiori difficoltà di accesso ai servizi sanitari.

L’intervento è realizzato dalla Regione Campania attraverso So.Re.Sa., soggetto attuatore incaricato dell’acquisizione e della distribuzione dei motor-home, nell’ambito del progetto CAM.4.5.1_08 “Motor-home attrezzati e personale”.

Il Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES) 2021-2027 nasce per ridurre le disuguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari, portando prevenzione, cura e assistenza più vicino alle persone, soprattutto a quelle che, per condizioni economiche, sociali o territoriali, incontrano maggiori difficoltà nell’accedere ai percorsi di salute. In questo quadro, il rafforzamento degli screening oncologici rappresenta una delle azioni più significative per garantire una sanità sempre più inclusiva, capillare e orientata alla prossimità.

I motor-home, infatti, consentiranno di portare direttamente nei territori prestazioni e attività di prevenzione, contribuendo ad aumentare la partecipazione ai programmi di screening e favorendo la diagnosi precoce, elemento fondamentale per migliorare le possibilità di cura e gli esiti di salute.

Nell’ottica della massima prossimità, gli stessi ambulatori mobili saranno utilizzati anche come strumenti di informazione e sensibilizzazione per avvicinare i cittadini ai percorsi di prevenzione offerti dal Servizio sanitario regionale. Un approccio pienamente coerente con la campagna di comunicazione promossa dalla Regione Campania e con gli obiettivi del PNES di intercettare le fasce di popolazione più difficili da raggiungere e meno coinvolte nei programmi di screening. Non a caso, sui nuovi ambulatori mobili campeggia il messaggio della campagna regionale: “Scegli la prevenzione, abbraccia la vita”.

La consegna all’ASL Salerno rappresenta la prima tappa di un programma che interesserà progressivamente l’intero territorio regionale. Nelle prossime settimane saranno consegnati ulteriori ambulatori mobili all’ASL Napoli 3 Sud, all’ASL Napoli 1 Centro e all’ASL Caserta, per poi proseguire con la distribuzione alle altre Aziende Sanitarie Locali della Campania.

Al termine del programma, la rete dei dieci motor-home prevista dal PNES contribuirà a rendere gli screening oncologici sempre più accessibili, rafforzando la prossimità dei servizi e la capacità del sistema sanitario regionale di raggiungere anche le comunità più fragili e i territori più distanti dai presidi sanitari. Con questa iniziativa la Regione Campania compie un ulteriore passo avanti nel percorso di rafforzamento della prevenzione oncologica, promuovendo una sanità sempre più vicina alle persone, ai territori e ai bisogni delle comunità.

