Donna dispersa nel Salernitano: proseguono le ricerche dei vigili del fuoco VIDEO - Richiesto anche l'intervento del Nucleo Sommozzatori

Proseguono senza sosta le operazioni di ricerca da parte dei Vigili del Fuoco per rintracciare la donna di 42 anni scomparsa da diversi giorni nell'area di Controne, in provincia di Salerno.

?Alle prime luci dell'alba è avvenuto l'avvicendamento delle squadre dei caschi rossi, che continuano a battere il territorio con il supporto di diverse componenti specialistiche: unità cinofile; nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale); soccorritori acquatici; unità TAS (Topografia Applicata al Soccorso).

?Tutte le operazioni sono coordinate tramite l'UCL (Unità di Comando Locale), allestita e pienamente operativa sul posto.

?Nella mattinata odierna è stato inoltre richiesto l'intervento del Nucleo Sommozzatori, concentrando così il raggio delle ricerche lungo il corso d'acqua che attraversa la zona e nelle aree limitrofe. A supporto del dispositivo di soccorso opera la squadra territoriale del Distaccamento di Eboli, in costante sinergia con le Forze dell'Ordine presenti sul luogo per ricostruire gli spostamenti della donna, di cui non si hanno più notizie da giorni.