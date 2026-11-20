Salernitana Primavera, ecco lo Spezia. Foglia Manzillo spera nella ripartenza Domani alle 11 sfida al Troisi di Giffoni Valle Piana. Il tecnico: "Speriamo sia un nuovo inizio"

Si ritorna in campo. La Salernitana Primavera archivia la sosta del campionato e si prepara ad una sfida delicata. Alle ore 11:00 di domani, sabato 21 novembre, i granatini ricevono al Troisi di Giffoni Valle Piana lo Spezia per una sfida non facile. I campani sono ultimi con appena due punti in classifica, i liguri invece stazionano all’undicesimo posto con dieci punti.

Le parole di Foglia Manzillo

A presentare la sfida, il tecnico della Primavera Foglia Manzillo: “La sosta è stata utile, ci ha fatto bene, speriamo ora inizi per noi un altro campionato. Lo Spezia? Credo sia una squadra forte, che viene da due vittorie di fila dopo una partenza col freno a mano. Hanno trovato la quadra, in questo campionato non è semplice fare due vittorie di fila, di cui una contro il Pescara per 3-0, match non semplice. La squadra è giovane, composta da tanti 2010 come anche la nostra e gode di grande progettualità. Anche se mancano 22 partite, dal canto nostro dobbiamo mettere punti in classifica e speriamo di farlo già da sabato”.