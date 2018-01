Cade nel fuoco e si ustiona: corsa in ospedale per salvarla La donna forse ha avvertito un malore prima di finire tra le fiamme

Si trova al pronto soccorso dell'ospedale di Roccadaspide, dove è ricoverata in seguito alle ustioni riportate dopo essere caduta nel camino. Paura a Castelcivita per le sorti di un'anziana di 88 anni. L'incidente è avvenuto in località Cosentini. Stando alle prime ricostruzioni dei soccorritori e delle forze dell'ordine, la donna sarebbe finita tra le fiamme in seguito ad una caduta o, forse, ad un malore.

Redazione Salerno