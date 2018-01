Le frasi d'amore poco prima di ucciderla Il marito della 41enne accoltellata: la famiglia è la cosa più importante

“La famiglia è la cosa più importante del mondo”, è questo l'ultimo post su Facebook scritto da Salvatore Siani, il 48enne che questa mattina ha ucciso la moglie colpendola più volte con un coltello. La donna, Nunzia Maiorano, 41 anni è morta in seguito alle gravi ferite riportate. Lui è ricoverato in grave condizioni nell'ospedale metelliano, colpito a sua volta dalla donna.

Il dramma si è consumato a Cava de Tirreni, nella frazione Sant'Anna. La coppia viveva qui con i tre figli di 16, 9 e 5 anni. Una frase che ora, visto quanto è successo, risuona sinistra.

Sotto choc familiari e amici dei due. Il 48enne lavorava come parrucchiere in centro a Salerno, lei è ricordata da tutti come una ragazza solare e sempre sorridente.

Sulla bacheca Facebook di Salvatore Siani si legge ancora un altro post: “Alla persona più importante della mia vita...” con un cuore vicino. Toccherà ora agli inquirenti ricostruire un dramma forse maturato a causa dell'imminente separazione tra i due.

S.B.