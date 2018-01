Niente interrogatorio: Aliberti resta in carcere L'ex primo cittadino di Scafati accusa un malore

Niente interrogatorio di garanzia, l’ex sindaco di Scafati Pasquale Aliberti resta in carcere. E gli avvocati difensori della fascia tricolore, finita nell’inchiesta per voto di scambio politico-mafioso in occasione delle amministrative 2013, hanno già presentato ricorso.

Intanto, a preoccupare sono soprattutto le condizioni di salute di Aliberti. Chi lo ha incontrato racconta di un uomo molto provato, sottoposto anche ad un’accurata visita cardiologica dopo un malore probabilmente legato allo stress della detenzione.

I legali hanno avanzato istanza per annullare la misura cautelare emessa mercoledì dopo la sentenza della Cassazione.

