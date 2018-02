Scontro tra auto: due feriti, sul posto interviene l'Humanitas I malcapitati sono stati portati in ospedale

Incidente sulle colline di Cava de' Tirreni, in località Bagnara. Due auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate. Due le persone rimaste ferite dall'impatto, entrambe hanno riportato dei traumi alle ginocchia. Sul posto è intervenuta un'ambulanza dell'Humanitas che ha portato i malcapitati in ospedale. Sul posto le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica del sinistro.

S.B.