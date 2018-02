Bimbo di due anni sfugge ai genitori e cade dal balcone Sarebbe passato oltre le inferriate

Paura ieri sera nel centro storico, a Salerno. Un bimbo di appena due anni, per cause ancora da accertare, è caduto dal balcone della sua abitazione in zona Largo Campo. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa e della Croce Bianca. All'arrivo dei soccorsi il piccolo era cosciente anche se è stato necessario trasferirlo in ospedale per ulteriori accertamenti. Pare che sia sfuggito all'attenzione dei genitori finendo tra le inferriate del balcone e cadendo nel vuoto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire la vicenda.

S.B.