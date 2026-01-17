Il mondo del calcio piange Rocco Commisso, il cordoglio della Salernitana La vicinanza del club granata alla famiglia dell'imprenditore italo-americano e alla Fiorentina

Il mondo del calcio piange Rocco Commisso. In un comunicato pubblicato in nottata sul sito della Fiorentina, la famiglia ha reso nota la scomparsa negli Usa del patron del club gigliato all'età di 76 anni a causa di una malattia: "Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso. Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato Presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa".

Il cordoglio della Salernitana

Con una nota ufficiale, la Salernitana ha voluto esprimere vicinanza alla famiglia e alla società toscana, anche alla luce degli ottimi rapporti negli anni della serie A, prima con il lavoro portato avanti da Joe Barone e Maurizio Milan sul tema infrastrutture, poi con la volontà di rivoluzionare il calcio che animavano sia Commisso che Iervolino: "La proprietà, la dirigenza, l’allenatore, i giocatori e tutto lo staff dell’U.S. Salernitana 1919 si stringono attorno al dolore che ha colpito l’ACF Fiorentina per la scomparsa del presidente Rocco Commisso. La società granata esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia Commisso ed a tutto il mondo viola".