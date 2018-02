Droga nascosta tra... i chicchi di riso: coppia in manette Nel mirino dei militari sono finiti un marocchino e una rumena, entrambi ai domiciliari

Una coppia straniera, lui 31 anni di nazionalità marocchina, lei 44enne rumena, è stata arrestata questa mattina dai carabinieri di Sala Consilina nei pressi dello svincolo autostradale dell'A2, nel territorio di Atena Lucana. L'accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Fermati a bordo di un'auto, sono stati trovati in possesso di mezzo chilo di hashish nascosto sotto un sedile. La successiva perquisizione domiciliare ha fatto scoprire ai militari guidati dal capitano Davide Acquaviva altre 31 dosi di cocaina, oltre ad un bilancio elettronico di precisione utilizzato per la suddivisione in dosi. La cocaina era nascosta in un barattolo di vetro per generi alimentari e tra i chicchi di riso. La coppia si trova ora agli arresti domiciliari.

GbL