Trovato con una pistola: arrestato 47ennne A fermarlo i carabinieri. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine

Lo hanno trovato con una pistola e arrestato. I carabinieri della stazione di San Giovanni a Piro, la scorsa sera, durante un servizio perlustrativo, hanno individuato in via Nazionale del Comune di San Giovanni a Piro, un uomo già noto alle forze dell'ordine.

Il 47enne, alla vista dei militari si è mostrato agitato e sembrava in stato di alterazione psicofisica. I militari dell’Arma hanno così deciso di sottoporlo ad un controllo approfondito e, fermandolo nei pressi dell’Hotel La Pergola, hanno proceduto ad una perquisizione personale.

E' stata così trovata dai carabinieri una pistola tipo cult dal calibro di 6 mm, priva di matricola. L’uomo è stato dunque condotto in caserma, dove è stato arrestato per il reato di porto di arma clandestina e poi portato presso le camere di sicurezza del comando compagnia carabinieri di Sapri. Successivamente in sede di rito direttissimo, tenutosi presso il Tribunale di Vallo della Lucania, è stato convalidato l’arresto con il patteggiamento del 47enne.

S.B.