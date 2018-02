Tir contro mezzo agricolo: muore un uomo Intrappolato tra le lamiere. Intervengono i vigili del fuoco

Scontro frontale tra un tir e un mezzo agricolo. Un settantenne di Caggiano è morto, schiacciato tra le lamiere. L'anziano era alla guida del veicolo quando è stato travolto dal tir che gli è finito addosso dopo aver tamponato un altro mezzo pesante. Il 70enne è rimasto intrappolato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina che hanno estratto con grande difficoltà il 70enne. L'anziano è stato soccorso sul posto da personale del 118 che lo ha in un primo momento stabilizzato per poi trasportarlo in ospedale a Polla.

Ma per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate. L'incidente ha causato rallentamenti e code. Sono intervenuti per i rilievi i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso che permetteranno di ricostruire la dinamica del sinistro.

S.B.