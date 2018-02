Resta impigliato nel trattore: agricoltore travolto e ucciso Tragedia in serata nei campi: inutili i soccorsi del 118

Un altro agricoltore morto dopo l'incidente stradale costato la vita ad un 70enne di Caggiano: in serata, infatti, un uomo ha perso la vita in seguito ad un incidente nei campi. La tragedia è avvenuta a Sassano: protagonista un agricoltore che stava lavorando nella sua azienda in località Fontanelle.

Ancora da chiarire la dinamica, ma da una prima ricostruzione pare che l'uomo sarebbe rimasto impigliato con i vestiti in un giunto del trattatore, che non gli ha lasciato scampo. Inutili purtroppo i soccorsi dei sanitari del 118, per il malcapitato non c'è stato nulla da fare. Sull'incidente mortale indagano i carabinieri.

GbL