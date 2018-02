In fiamme il bar di un giornalista di Fanpage a Cava Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine, non si esclude alcuna pista

Incendio nella notte a Cava de' Tirreni, in fiamme il Bar Rosa in via Pasquale Atenolfi, a pochi metri da Corso Umberto I. L'attività commerciale è di proprietà del padre di Carmine Benincasa, giornalista di Fanpage, testata giornalista che ha realizzato l’inchiesta sul sistema rifiuti in Campania. Sul versante giudiziario, c'è un'inchiesta che, tra gli indagati, vede coinvolto anche l’ex assessore comunale di Salerno Roberto De Luca, figlio del governatore della regione Campania.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che in alcune ore hanno fermato l'incendio. Ingenti i danni al bar. Intanto sull'episodio indagano i carabinieri che hanno effettuato i rilievi . Gli inquirenti per il momento non escludono alcuna pista, dall'atto intimidatorio all'incidente. Un incendio che però arriva proprio a pochi giorni dal rogo che ha danneggiato a Napoli, in via Sedile di Porto, la porta blindata, parte del corridoio d'ingresso e le pareti di fronte all'abitazione della cognata di Francesco Piccinini, direttore di Fanpage.

Il giornalista Carmine Benincasa nel giugno scorso aveva portato avanti un'inchiesta video a Nocera Inferiore, documentando la circostanza che nel comitato di un candidato e attuale consigliere comunale, fossero presenti diverse schede elettorali. Benincasa registrò anche il dialogo con un cittadino che dichiarò di aver ottenuto 50 euro in cambio del voto ad un candidato al consiglio comunale. Il materiale in questione venne acquisito prima dalla Procura di Nocera Inferiore e poi dalla Dda di Salerno, nell'indagine sul clan di Antonio Pignataro e sul fenomeno di corruzione elettorale nella città dell'Agro nocerino.

Sull'inchiesta di Fanpage è intervenuto nelle ultime ore anche il sindaco di Napoli Luigi De Magistris: "Come fa De Luca a non prendere le distanze da quei fatti?" ha detto il primo cittadino durante un'intervista commentando le parole del governatore campano: "Mi dissocio totalmente nel merito, nel tono, nel contenuto e nelle modalità del presidente De Luca che ha parlato di camorristi riferendosi ai giornalisti di Fanpage.it". "Il presidente della Regione – ha continuato il sindaco – ha attaccato in modo così violento l'inchiesta di Fanpage, mi chiedo: chi non ha nulla da nascondere come fa a non prendere le distanze da quei fatti? Come si fa a non esprimere schifezza per quelle immagini?".



Sara Botte