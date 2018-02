Tragedia sfiorata: autobus rischia di finire in una scarpata Paura per i passeggeri a bordo. Il mezzo si ferma contro un muretto

Tragedia sfiorata questa mattina ad Acerno, dove un bus della Sita Sud ha rischiato di precipitare in una scarpata. Molto probabilmente il mezzo è finito fuori strada, dopo una curva, a causa del ghiaccio e della neve presenti sulla carreggiata che hanno reso l'asfalto scivoloso. L'autista ha così improvvisamente perso il controllo del mezzo.

L’incidente si è verificato sulla strada regionale 164, che collega Acerno a Montecorvino Rovella. Il bus è finito fortunatamente contro un muretto che ha impedito precipitasse nel vuoto, nel burrone. Tanta paura a bordo per i passeggeri, soccorsi con dei mezzi sostitutivi che li hanno portati a destinazione.

Intanto la corsa delle 8.50 Acerno – Salerno è stata sospesa. Disagi e rallentamenti su tutto il percorso stradale.

Problemi alla viabilità che stanno interessando comunque tutta la provincia. Lastre di ghiaccio si sono formate anche sull’autostrada Napoli – Salerno, tra Vietri sul Mare e Cava de’ Tirreni, svegliatasi coperta dalla neve, causando rallentamenti e lunghe code agli accessi in città. In alcuni tratti stradali le auto ed i mezzi pesanti sono stati costretti a fermarsi in via precauzionale.

Difficili dunque gli spostamenti, nonostante la protezione civile sia a lavoro da ieri sera con lo spargimento di sale e i mezzi spala neve. Intanto nelle prossime ore si teme, visto il possibile ulteriore abbassamento delle temperature, la formazione di ghiaccio sulla strada che potrebbe essere molto pericolosa per gli automobilisti.

In molti comuni l'amministrazione sta valutando dunque la chiusura, anche per la giornata di domani, degli istituti scolastici, proprio per limitare al minimo gli spostamenti della popolazione ed evitare altri possibili incidenti. Si ci aspetta comunque un miglioramento dei fenomeni atmosferici nelle prossime ore.

S.B.