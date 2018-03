Vendita illegale a prezzi stracciati: oscurato un sito L'operazione della Finanza: aveva portato un introito di circa 800mila euro

Vendevano prodotti tecnologici on line in modo illegale. Oscurato un sito e indagati i responsabili. Su disposizione della Procura la guardia di finanza di Cava de’Tirreni ha eseguito quattro perquisizioni nei confronti di altrettante persone che operano nel settore dell’e-commerce di prodotti di telefonia e materiale hardware, ceduti attraverso una forma evoluta di cosiddetta “vendita piramidale”, pratica commerciale divenuta illegale dal 2005.

Venivano venduti, attraverso un apposito sito internet, prodotti tecnologici di prestigiose marche a prezzi bassissimi con sconti fino al 70% del prezzo di listino ufficiale delle case madri, adottando un processo di vendita Buy & Share. Le quote di prenotazione online non superavano il massimale di 500 euro e le aziende coinvolte interagivano con il pubblico degli internauti attraverso una piattaforma tecnologica che gestiva un sistema di cessione di beni a “compensazione”.

L’escamotage prevedeva per ciascun consumatore l’adesione ad una specifica lista previo pagamento di una quota proporzionale (iperscontata al 70 per cento) del bene prescelto, tuttavia la consegna della merce sarebbe avvenuta solo quando l’intero prezzo (pieno) dell’oggetto richiesto fosse stato raggiunto (quindi, anche mai) grazie alle prenotazioni di altri desiderosi acquirenti attratti dall’anomala scontistica.

Il sito è stato oscurato dalla Finanza, aveva portato un introito di circa 800mila euro. Le persone responsabili sono indagate per violazione del disegno di legge n. 173/2005. Intanto proseguono ulteriori accertamenti per valutare l’impatto fiscale dell’attività illecita.

Ancora un'operazione delle fiamme gialle a Cava de' Tirreni, nei giorni scorsi erano scattati nella città metelliana un sequestro di capi griffati e una denuncia in seguito ad un controllo in un’impresa commerciale che effettuava la vendita al dettaglio di capi di abbigliamento di una nota griffe.

Le indagini hanno permesso così di rilevare una metodologia di vendita, ritenuta illecita, già messa in atto in altre circostanze. Si tratta della cessione dei capi di abbigliamento da parte di un operatore economico con sede in San Marino, non autorizzato alla commercializzazione in Italia.

S.B.