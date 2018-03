Casa va a fuoco: ustionato un 40enne Si è bruciato nel tentativo di spegnere l'incendio

Dramma sfiorato ieri a Orria, in Cilento. Un quarantenne è rimasto ustionato nell’incendio della sua abitazione, in via Stella. Il rogo si è sviluppato intorno alle 9 del mattino. A fuoco la cucina della casa. Il 40enne non era solo, al momento dell'incidente c'era il padre con lui.

Nel tentativo di cercare di spegnere le fiamme è rimasto ustionato. Ha così deciso di dare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, che sono riusciti a fermare l'incendio evitando che si propagasse in tutta l'abitazione.

Ingenti i danni ad alcune stanze della casa.

Sono arrivati per i rilievi anche i carabinieri della stazione di Gioi Cilento della compagnia di Vallo della Lucania.

Il quarantenne ha riportato ustioni su più parti del corpo e difficoltà a respirare per l’esalazione del fumo. Portato all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, le sue condizioni fortunatamente non desterebbero preoccupazioni.

S.B.