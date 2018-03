Si sente male, va alla guardia medica, torna a casa e muore La famiglia sporge denuncia. L'uomo aveva avvertito un malore a casa

E' morto a 60 anni dopo aver avvertito un malore, l'uomo poco prima pare si fosse recato dalla guardia medica a Padula Scalo. Da una prima ricostruzione dei fatti il 60enne questa mattina avrebbe accusato dei problemi di salute in casa per poi decidere di recarsi in un presidio di primo soccorso per un controllo, per fare poi ritorno nella sua abitazione.

Qui è stato di nuovo poco bene, un malore che questa volta si è rivelato fatale. E' successo a Buonabitacolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della locale stazione. Per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare. La famiglia avrebbe deciso di sporgere denuncia. Si indaga per chiarire se vi siano state responsabilità da parte dei medici che lo hanno avuto in cura.

S.B.