Scomparso dopo la disco: ritrovata la camicia di Nicola Nella zona Sponda Arienzo rinvenuta la camicia bianca. Il capitano Martina: segnalate, collaborate

di Simonetta Ieppariello

Ancora nessuna notizia di Nicola Marra, il ventenne napoletano scomparso dopo una serata in discoteca a Positano, nella notte di Pasqua. Le ricerche, nella notte, si sono concentrate tra la Sponda e il Cimitero . Sul posto i carabinieri di Positano e della radiomobile e compagnia di Amalfi , i vigili del fuoco di Maiori e Salerno.

Proprio in nottata è stata trovata la sua camicia, nella zona alta del Paese: Sponda-Arienzo. Lo conferma il comandante dei Carabinieri di Amalfi che sta coordinando le ricerche rese difficili, ieri dal maltempo battente, e oggi dalla presenza invasiva di migliaia di turisti, che hanno raggiunto la costiera per le feste. Il lunedì in Albis l'intero territorio è letteralmente preso d'assalto dai visitatori. Oggi, complice la giornata di sole, c'è già molto traffico e le strade sono affollatissime.

«Stiamo lavorando senza sosta - spiega il comandante raggiunto al telefono - spiega il capitano Roberto Martina -. Le ricerche sono andate avanti battendo palmo a palmo ogni sentiero e zona del comprensorio. Chiediamo a tutti di diffondere la foto del ragazzo, chiediamo a tutti di collaborare. Inoltre, il giovane potrebbe spostarsi camminando senza camicia, dunque a petto nudo, per questo potrebbe essere ancora più facilmente identificabile».

La notizia dell'ultima ora è quella del rinvenimento della camicia del ragazzo. Una camicia di tessuto bianco, che il giovane indossava con dei pantaloni blu al momento della scomparsa. La camicia, secondo quanto trapelato, non sarebbe sporca di sangue.

Un particolare non da poco che lascia ben sperare sulle condizioni del giovane. La camicia è stata trovata nella parte alta, quella dove ci sono tutta una serie di scalini, che conducono ad una zona impervia e ripida della zona a ridosso del paese. Le ricerche ora si concentrano proprio in quella area. Il capitano Martina invita tutti a collaborare e segnalare l'eventuale presenza del ragazzo in qualche punto del paese o della costiera.

Il ragazzo, che con tre amici avrebbe affittato un appartamento o comunque si trovava in una struttura ricettiva alla Chiesa Nuova. Sabato aveva assistito alla partita del Napoli in un bar del paese. Ragazzi spensierati e perbene che avevano raggiunto Positano per trascorrere la due giorni di festa. In serata, sabato, era sceso in spiaggia per andare al Music on the Rocks. Il Music era molto affollato anche perchè unica discoteca aperta.

Dal momento dell'uscita dalla discoteca il giallo fitto. Come proprio il particolare della camicia ritrovata che il ragazzo, nonostante facesse freddissimo, si sarebbe tolto.

Il rinvenimento in Via Cristoforo Colombo , quasi alla Sponda. Il ragazzo era rimasto da solo, mentre gli altri tre amici erano tornati a casa. Fatto sta che lui avrebbe detto che si dirigeva alla macchina, una Golf.

Che è successo poi? Dopo le 4 e un quarto circa , quando sarebbe stato inquadrato ai Mulini, si è recato alla Sponda e poi ad Arienzo dove aveva l’auto? Insomma, ora ci sono solo tutta una serie di domande che restano inevase. Le indagini proseguono. I Carabinieri della Compagnia di Amalfi, diretti dal comandante Roberto Martina, hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della discoteca e dei locali limitrofi analizzandole attentamente.

Sul web intanto viaggia l'appello disperato dei familiari:

È scomparso questo ragazzo ieri sera dopo le 4 a Positano dopo la serata del music on the rocks (20 anni, 1.90, magro, capelli scuri e lunghi, camicia bianca e pantalone blu scuro).

Chiunque l’abbia visto in giro, o abbia notizie, vi prego di contattarmi urgentemente al 3291106963 e di condividere il più possibile

Stesso messaggio dai Carabinieri di Amalfi che invitano tutti a collaborare.