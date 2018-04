Preso il foratore seriale di pneumatici L'uomo è stato beccato dai carabinieri

Preso dalla polizia il “foratore seriale di pneumatici” di Cava de' Tirreni.

Eseguita stamattina dai militari l’ordinanza applicativa di misura cautelare personale del divieto di dimora nel comune di Cava de’ Tirreni nei confronti del 50enne cavese M.B.. L'uomo si sarebbe reso responsabile di numerosi danneggiamenti ad autovetture alle quali sono stati forati gli pneumatici dopo che i proprietari, conoscenti, familiari, negozianti e amministratori pubblici, si sarebbero rifiutati di accettare richieste estorsive di denaro, o di fargli favori.

Le indagini sono iniziate dopo il danneggiamento con foratura delle ruote delle autovetture del Sindaco e dell’allora Vice-Sindaco del Comune di Cava de’ Tirreni, avvenuti nel mese di dicembre del 2017.

Gli investigatori hanno avviato un’articolata attività info-investigativa, raccogliendo anche numerose denunce di persone che avevano subito analoghi danneggiamenti alle loro auto, episodi inspiegabili per le vittime, che hanno creato un notevole allarme nella cittadinanza, generando anche fra i cittadini del centro metelliano la preoccupazione della presenza di un “buca pneumatici seriale”.

Gli elementi acquisiti dal Settore Anticrimine del Commissariato di Cava de’ Tirreni, anche attraverso la ricostruzione dei vari episodi, l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sia cittadine che private, e l’attività di riscontro che ha consentito di recuperare un grosso punteruolo usato per bucare gli pneumatici, convergevano tutti sul 50enne, che si sarebbe reso responsabile di numerosi reati, tra cui: danneggiamento delle autovetture del sindaco e del vice-sindaco di Cava de’ Tirreni per ritorsione circa favori chiesti e non ricevuti; danneggiamento nei confronti di imprenditori cavesi che non gli avevano procurato un lavoro; estorsioni nei confronti di vari commercianti cavesi per assicurarsi piccole somme di danaro; estorsioni nei confronti degli stessi suoi familiari sia per assicurarsi piccole somme di denaro e sia per indurli ad accettare accordi sui beni di famiglia.

S.B.