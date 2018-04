Furto di auto per 100mila euro: arrestato 35enne L'uomo si trova ai domiciliari

Avrebbe rubato due auto dal valore di circa 100mila euro. E' stato arrestato in mattinata, dai carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania coordinati dal Capitano Malgieri Mennato, un 35enne originario di Napoli ma residente a Caserta. Furto aggravato in concorso, questa l'accusa contenuta nell'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal gip.del Tribunale di Vallo della Lucania, su richiesta della Procura, ed eseguita dai militari della stazione di Castelnuovo Vallo Scalo. I fatti risalgono all’agosto del 2016, quando, ad Ascea e Omignano, il 35enne, in concorso con altre persone in corso di identificazione, avrebbe rubato le due macchine.

S.B.