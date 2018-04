Un'intera comunità piange Mario, morto in uno schianto fatale Il 39enne travolto mentre era a bordo della sua moto

Tutta Scafati piange la morte del 39enne Mario Cirillo, il giovane imprenditore, originario della città dell'agro, è morto in un tragico scontro frontale mentre si trovava a bordo della sua moto. La tragedia nel tardo pomeriggio di ieri in una strada tra Boscotrecase e Boscoreale. Mario in sella alla sua Kawasaki, per cause ancora da accertare, si è scontrato frontalmente contro un'auto, mentre stava percorrendo l’arteria.

Violentissimo l'impatto tra i due mezzi. La moto è andata quasi totalmente distrutta nello scontro frontale che l'ha fatta finire nella corsia opposta di marcia. Il 39enne è finito sull'asfalto, sbalzato lontano dal mezzo a circa 20 metri dalla moto.

Immediatamente le sue condizioni sono parse gravissime. Sul posto sono intervenuti i soccorsi. I volontari del 118 hanno cercato di rianimare il giovane imprenditore che pare fosseprivo di coscenza. Troppo gravi le ferite riportate. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare, se non costatarne il decesso. La salma è rimasta sul luogo dell'incidente in attesa del medico legale e del magistrato di turno. Le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi sul luogo del drammatico incidente per poter ricostruire esattamente la dinamica di quanto accaduto. Soccorso anche il conducente della vettura che si è scontrata con Cirillo che ha riportato ferite non gravi. Toccherà ora agli inquirenti chiarire la sua posizione ed eventuali responsabilità in merito.

La salma del 39enne è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale “San Leonardo” di Castellammare di Stabia. Nelle prossime verrà stabilito se verrà svolta o meno l'autopsia che potrà fornire chiarimenti sulla causa del decesso. Intanto Scafati piange un suo concittadino, molto conosciuto e benvoluto. Nonostante la giovane età era proprietario di una società impegnata nella manutenzione di impianti elettrici.

S.B.