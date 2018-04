Nasconde la marijuana in una edicola votiva Beccato un 22enne dai carabinieri

Avrebbe nascosto della droga dietro un'edicola votiva per non essere scoperto dai carabinieri. A Buonabitacolo i militari della Compagnia di Sala Consilina, diretti dal Capitano Davide Acquaviva, hanno arrestato in flagranza di reato un 22enne incensurato per detenzione di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

I militari avrebbero notato il giovane che, alla loro vista, ha cercato di allontanarsi velocemente dal posto, nascondendosi dietro una edicola votiva, per poi venirne fuori.

I carabinieri hanno così deciso di perquisire la parte retrostante la piccola struttura architettonica trovando, parzialmente nascosta nel terreno, una busta con 21 grammi di marijuana della quale il ragazzo avrebbe tentato di disfarsi e che, verosimilmente, avrebbe in un secondo momento recuperato.

S.B.