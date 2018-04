Lavori sulla Cilentana: disagi per gli automobilisti Interventi di ripristino delle barriere laterali

Lavori in corso sulla Cilentana, la statale è interessata da interventi di ripristino delle barriere laterali divelte a causa di incidenti stradali sulla Strada Provinciale 430, nel tratto di strada compreso tra Vallo scalo, Pattano, Vallo della Lucania, Ceraso, Cuccaro Vetere, Futani, Centola, Camerota, Celle di Bulgheria, San Giovanni a Piro, Santa Marina.

Ad aggiudicarsi gli interventi una ditta di Rofrano. Per mettere in sicurezza l'area sarà necessario istallare un impianto semaforico, che sarà attivo fino a sabato. Disagi in vista per gli automobilisti a causa dei diversi restringimenti sulle arterie stradali.

S.B.