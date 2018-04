Coltiva canapa indiana: arrestata una 40enne Trovato in casa della donna un chilo di marijuana

E' stata scoperta a coltivare canapa indiana. Arrestata dai carabinieri della stazione di Torchiara, nel pomeriggio di ieri, per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti una 40enne di Prignano Cilento.

I militari, durante una perquisizione a casa della donna, hanno trovato sette piante di canapa indica che la 40enne coltivava in un locale attiguo all’abitazione e 340 grammi circa di marijuana essiccata nascosta in vari punti della casa, per un peso complessivo di oltre un chilo di stupefacente. L’arrestata, dopo le operazioni di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania è stata accompagnata nella propria abitazione e posta agli arresti domiciliari.

La sostanza è stata sequestrata ed è stata inviata al L.A.S.S. per le analisi quantitative e qualitative, dove è stato accertato che le dosi ricavate sarebbero state oltre 160. Continuano intanto gli accertamenti dei militari per riscontare la presenza di complici.

S.B.