Blitz dei Nas: sequestri di carni e salumi, chiuse attività Scoperti locali con gravi carenze igienico strutturali

Blitz dei Nas in diverse attività commerciali della provincia salernitana. Quattro locali sono stati chiusi e diversa merce è stata sequestrata dai carabinieri. Ad Eboli, dopo un controllo in due supermercati, un locale è stato multato, presenti diverse irregolarità, mentre in un altro sono stati sequestrati 100 chilogrammi circa di carne e salumi e di prodotti da forno non tracciati.

Problemi anche a Salerno, dove un noto ristorante che si trova nella zona orientale è stato chiuso per le gravi non conformità igienico strutturali degli ambienti ispezionati. Controllato anche un ristorante di Cava de’ Tirreni dove sono stati sequestrati 100 chili di carni e salumi e vegetali non tracciati, anche in questo caso è stata disposta la chiusura dell’intera attività. Scoperte dai Nas, irregolarità anche in un bar di Mercato San Severino, anch'esso chiuso. Mentre a Scafati è stato controllato un bar del centro, saracinesche abbassate sempre per gravi non conformità igienico strutturali.

S.B.