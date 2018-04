Vetri rotti e porte cosparse di benzina: l'incubo al villaggio La denuncia dei condomini

I condomini del Villaggio Ippocampo, frazione di Capitello, comune di Ispani, riunitisi per un’assemblea straordinaria, hanno rilevato che le porte di quattro abitazioni del villaggio presentavano vetri rotti ed erano state cosparse di benzina. Tutto potrebbe essere successo in queste notti, quando le case erano disabitate.

I carabinieri di Vibonati si sono recati immediatamente sul posto per verificare l’accaduto e per raccogliere le testimonianze dei presenti. Nessuno può dire allo stato a chi risalga la responsabilità di quanto accaduto.

Quello che al momento si sa è che i proprietari delle case danneggiate sono stati tutti firmatari di uno o più esposti presentati nei confronti di una cooperativa sociale, denunce per le quali la Procura di Lagonegro ha aperto un fascicolo. Si sa inoltre che i proprietari di tre abitazioni danneggiate erano stati ascoltati nei mesi scorsi proprio dai Carabinieri di Vibonati come persone informate sui fatti in merito agli abusi edilizi sull’area demaniale prospiciente il villaggio. Una pista che starebbero seguendo dunque gli inquirenti per capire se si possa essere trattato di un tentativo di spaventare chi avrebbe parlato.

Mesi addietro un atto analogo aveva interessato un’abitazione proprio nella proprietà confinante con il villaggio, il che fa temere che l'avvenimento di oggi possa non essere l’ultimo, denunciano ancora i condomini, preoccupati per quanto successo, non tanto per i danni economici riportati nelle abitazioni, ma per la volotà di chi può voler incutere timore in loro. Sino a questo momento (circa quarant’anni), il condominio Ippocampo non aveva mai dovuto registrare intimidazioni o atti vandalici di sorta. I suoi abitanti hanno precisato ancora come da sempre vivano in armonia con le realtà locali, che amano e rispettano.

S.B.