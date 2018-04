Detenuto evade dal carcere: riacciuffato alla stazione Si tratta di un ragazzo di 20 anni

E' riuscito ad evadere dal carcere di Fuorni. Tutto è successo nel pomeriggio di ieri intorno alle 15, quando un detenuto di 20 anni, giudicabile per maltrattamenti in famiglia, è evaso dalla struttura. A riacciuffarlo dopo circa tre ore gli agenti della polizia nei pressi della stazione ferroviaria. A renderlo noto il segretario generale del Sappe, Donato Capece, che ha raccontato che “dopo un concitato inseguimento, il giovane è stato bloccato dai colleghi della polizia penitenziaria presso la stazione ferroviaria della città e subito riaccompagnato presso l’Istituto Penitenziario”.

Per il ragazzo questa non sarebbe la prima fuga.

Intanto il sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe “da tempo denuncia le ormai croniche criticit’ operative del carcere salernitano, dovute a carenze organiche e strutturali ed alla mancanza di sistemi adeguati di sicurezza quali videosorveglianza e meccanizzazione dei posti di servizio.

Non si puo’ non ricordare le diverse visite ispettive che hanno rilevato evidenti discrasie gestionali tra le quali la carente politica gestionale che ha penalizzato il personale in servizio h 24”, con riferimento “alle poche donne ed uomini impiegati nei settori detentivi ed abbandonati a se stessi mentre in altri settori vengono impiegate unità in sovra numero nonostante la riduzione degli organici conseguente agli effetti negativi della legge Madia, mentre la popolazione detenuta aumenta” fanno sapere dal Sappe.

“Le unita’ operative decentrate non sono mai decollate, straordinari e congedi ordinari si accumulano oltre il dovuto.

Quasi tutte le OO.SS. hanno evidenziato la necessita’ dell’avvicendamento dei vertici in considerazione dell’alto numero di eventi critici di diversa natura registrati (traffici di stupefacenti-apparecchi telefonici – pen drive; aggressioni a personale e tra detenuti- ) il tutto nell’indifferenza totale delle varie Autorita’ Responsabili deputate agli interventi dovuti”, conclude il sindacato autonomo della polizia penitenziaria.



