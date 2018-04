Turista muore a bordo di una nave da crociera Ad accorgersene moglie e figlio. Tragedia al porto di Salerno

Dramma a bordo di una nave da crociera attraccata al porto di Salerno. Un turista tedesco di 69 anni è stato colto da un malore ed è morto. A chiamare i soccorsi la moglie e il figlio che si trovavano con lui sulla “Mein Schiff 5”. Tutto è successo all'alba di ieri mattina. A fare la tragica scoperta la famiglia del 69enne. L'uomo si trovava sul letto e non rispondeva ai familiari che invano hanno cercato di fargli riprendere conoscenza.

E' stato così immediatamente allertato il medico di bordo che purtroppo ha solo potuto constatare il decesso del malcapitato. Sono poi intervenuti sulla nave anche il personale della Polizia di frontiera, agli ordini del vicequestore Postiglione. Messe in atto tutte le procedure burocratiche necessarie in questi frangenti. Pare che il 69enne fosse da tempo malato di cuore, si sarebbe anche sottoposto ad un'operazione cardiaca in passato.

La nave, proveniente da Catania, era attraccata a Salerno intorno alle 6 e avrebbe dovuto poi proseguire il suo viaggio e raggiungere Civitavecchia. Si tratta del secondo turista che perde la vita in una settimana nel salernitano. Solo la settimana scorsa infatti un uomo, un canadese in vacanza in Costiera Amalfitana con la moglie e degli amici, è stato colto da un infarto che poi si è rivelato per lui fatale. L'uomo stava facendo una passeggiata in località La Sponda, sulla statale 163 Amalfitana, quando ha avvertito un forte dolore al torace. Il turista è morto poco dopo tra la gente, inutile ogni tentativo di rianimarlo. Il dramma si è consumato davanti agli amici e alla moglie che non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La salma è rimasta sull'asfalto per diverso tempo, in attesa del magistrato di turno, mandando in tilt il traffico veicolare sulla principale arteria della Costiera Amalfitana.

S.B.