Colto da un malore: muore nel bar mentre lavora A perdere la vita un 52enne. Si è accasciato a terra e non ha più ripreso conoscenza

Si è sentito male ed morto, proprio mentre stava lavorando. Il dramma ieri pomeriggio a Torrione, in un bar della centralissima Piazza Gian Camillo Gloriosi.

Il 52enne si trovava all’interno del locale quando improvvisamente si è accasciato a terra e non ha più ripreso conoscenza. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Bianca. I sanitari hanno provato a lungo a rianimarlo ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Hanno solo potuto constatarne il decesso. Molto probabilmente a stroncarlo un arresto cardiaco fulminante. Dolore e choc nel quartiere per la drammatica perdita.

S.B.