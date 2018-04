Poliziotto in moto travolto da un'auto: traffico in tilt L'incidente sul Lungomare

Incidente stradale sul Lungomare Tafuri nel primo pomeriggio di oggi, a restare ferito, per cause ancora da accertare, un poliziotto in moto. L'agente, finito sull'asfalto, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ambulanza all’Ospedale “Ruggi D' Aragona”.

Il poliziotto viaggiava con la sua moto di servizio in direzione Nord, verso il centro di Salerno. In seguito al sinistro il traffico stradale è andato letteralmente in tilt. Lunghe file di auto incolonnate fino al centro di Salerno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per eseguire i rilievi del caso e i sanitari del 118.

S.B.