Atti osceni in treno davanti ad una ragazza Denunciato un 52enne

Si è coperto le parti intime con una borsa, iniziando a masturbarsi e ad ansimare davanti ad una ragazza nella carrozza di un treno. Ecco perchè la Polizia ferroviaria di Ancona ha denunciato un 52enne di Salerno per atti osceni in luogo pubblico.

Vittima dell'episodio una 26enne, a bordo di un convoglio che, partito da Ancona, era diretto a Rimini. L'uomo, già conosciuto dalle forze dell'ordine per fatti analoghi, è stato identificato grazie alle telecamere della stazione di Senigallia, e poi riconosciuto dalla malcapitata.

Tutto è successo in una vettura di prima classe non molto affollata. Appena si è resa conto della situazione, la poverina è corsa a chiamare il controllore. Il protagonista ne ha approfittato per scappare, scendendo alla stazione di Senigallia. Dove, però, è stato immortalato dalla videosorveglianza.

S.B.