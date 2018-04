Incornato da un toro: grave un allevatore E' stato ferito al basso ventre

Paura per un allevatore che, mentre lavorava in una stalla, è stato ferito gravemente da un toro. Il 60enne di Postiglione è stato soccorso e ricoverato all’ospedale di Eboli con gravi ferite al basso ventre e una forte emorragia.

L'uomo è stato immediatamente sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, per fortuna non sono stati danneggiati organi interni ma la ferita era ampia e profonda e vicina all'arteria femorale. Il 60enne ha dunque rischiato la vita, qualche centimetro più in basso e sarebbe morto dissanguato. Ma fortunatamente ne è uscito solo con una brutta ferita e circa cinquanta punti di sutura. Si trova ora ricoverato nel reparto di urologia del nosocomio ebolitano.

Circa un mese fa a Felitto un'altra persona ha subito l'attacco di un toro. Si trovava con la moglie quando il grosso animale gli si parò davanti. I due, spaventati, tentarono di fuggire. Ma il toro si scagliò contro l’uomo. Un imprenditore di 54anni del posto.

Lo scaraventò a terra e lo trascinò per diversi metri. Per poi allontanarsi. La donna, invece, per salvarsi, si nascose su un albero di ulivo con la speranza di sfuggire all’aggressione. Il 54enne venne trasportato subito in ospedale, per lui fortunatamente nulla di grave, solo tanta paura.

S.B.