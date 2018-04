In fiamme un'ambulanza con a bordo un paziente Sono intervenuti i vigili del fuoco

Momenti di tensione questa mattina presto, intorno alle 7.20, in via Angrisani, a Mercatello. Un'ambulanza, per cause ancora da accertare, ha improvvisamente preso fuoco, proprio mentre trasportava un paziente.

Resosi conto di quanto stava accadendo, a causa del fumo che proveniva dal mezzo di soccorso, l'autista si è fermato, facendo scendere tutti dall'ambulanza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme. Fortunatamente si è risolto tutto per il meglio, nessun ferito ma solo molta paura.

S.B.