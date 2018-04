Fuga d'amore: scompaiono due ragazze minorenni Ore di ansia per due giovani di 15 e 16 anni

Le hanno ritrovate dopo una notte di ricerche in una piazza di Solofra. Gli agenti della polizia erano sulle tracce di due ragazzine di 15 e 16 anni, scomparse da Salerno da diverse ore. A dare l'allarme erano stati i genitori delle giovanissime, non vedendole rientrare a casa dopo una passeggiata pomeridiana.

I familiari avevano raccontato che non avevano notizie delle ragazze dal pomeriggio di mercoledì, dopo che avevano lasciato le abitazioni per uscire insieme. Avevano escluso liti e precedenti dello stesso tipo, descrivendole come due adolescenti tranquille e studiose.

Immediatamente allertati, gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Salerno si sono attivati per ricostruire il quadro di relazioni delle due adolescenti scomparse e, seguendo la scia dei cellulari, le hanno ritrovate, infreddolite e spossate per la lunga notte passata fuori casa, in una piazza di Solofra, dove erano arrivate utilizzando dapprima un autobus e successivamente il treno.

I poliziotti hanno provveduto a rifocillare le due minori e a condurle presso la Questura di Salerno, dove ad attenderle c'erano i familiari visibilmente sollevati. Dai primi accertamentiè emerso che l’allontanamento era da attribuire alle vicissitudini sentimentali di una delle due ragazze con un giovane, anch’egli minorenne, originario proprio della zona di Solofra. Un episodio che le due giovanissime sicuramente non dimenticheranno, una storia che, dopo ore di angoscia per i familiari che hanno temuto il peggio per le proprie figlie, si è fortunatamente conclusa senza conseguenze gravi.

Sara Botte