Dramma in centro: muore a due passi dal Corso Inutile ogni tentativo da parte dei soccorsi

Dramma a pochi passi dal Corso Vittorio Emanuele, a Salerno. Un uomo è morto in strada in via Santi Martiri Salernitani. Stava camminando sul marciapiede quando improvvisamente si è sentito male ed è finito in terra. A stroncarlo molto probabilmente un malore, forse un infarto fulminante che non gli ha lasciato scampo. Diverse persone sono accorse per cercare di aiutare il malcapitato.

Forse potrebbe trattarsi di un senza fissa dimora, avrebbe meno di 50 anni. Dalle testimonianze dei negozianti della strada pare prendesse spesso il caffè nei bar della zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari della Misericordia di Salerno. Inutile ogni tentativo di rianimarlo. Intanto sono intervenuti i servizi cimiteriali che hanno portato via la salma.

Sara Botte

