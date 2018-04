Beccato dalla polizia con chiavi falsi e grimaldelli Denunciato un 55enne per tentato furto aggravato

E' stato denunciato per tentato furto aggravato e possesso di chiavi alterate e grimaldelli, e munito di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Salerno per anni tre. A beccare il 55enne, originario e proveniente del napoletano, gli agenti del commissariato di polizia di Salerno..

Gli agenti lo hanno sorpreso nella notte nell’area di parcheggio antistante la stazione di Pastena della linea metropolitana. Dalle fattezze fisiche e soprattutto dall’abbigliamento indossato, lo hanno riconosciuto come l’autore di un tentato furto presso un esercizio commerciale di Salerno, la notte del 21 aprile scorso. Un colpo immortalato dalle telecamere..

La successiva perquisizione ha cosentito di trovarlo in possesso di quaranta chiavi adulterine e altri oggetti idonei per lo scasso.

S.B.