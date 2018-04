Guasto al bus: traffico in tilt in centro Code e clacson impazziti. Il mezzo bloccato al centro della carreggiata

Il centro di Salerno nel caos a cusa di un guasto che ha interessato un bus: il mezzo si è improvvisamente bloccato al centro della carreggiata poco prima delle 12. In attesa che si procedesse con la rimozione si è creata una lunghissima fila di auto. Code, traffico paralizzato e clacson impazziti da piazza XXIV Maggio, passando per via Volpe e fino in via Nizza.

Il disagio si è risolto sono dopo diverso tempo, riportando la situazione alla normalità.

S.B.