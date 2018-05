Tragedia in vacanza: si schianta con l'auto e muore 22enne Il giovane era in macchina con altri quattro amici

E' morto in un incidente d'auto ad Amsterdam, in Olanda. La vittima è il 22enne cavese Filippo Servillo, giovane chef, figlio di un noto ristoratore del posto. Il ragazzo, che studiava in Francia, si trovava a bordo di un' auto che, per cause ancora da accertare, è finita ad alta velocità contro un albero. Filippo, di origini thailandesi, era in compagnia di altre persone: nel drammatico sinistro ha perso la vita, purtroppo, anche una sua amica francece, Katarina.

L'incidente nella notte di domenica, solo ieri, però, nella tarda mattinata, sono stati avvisati con una telefonata i genitori del ventenne. Cava de’ Tirreni è a lutto per il dolore che ha investito una famiglia molto conosciuta e stimata. La notizia in queste ore ha fatto il giro della cittadina che si è stretta intorno ai familiari con affetto e solidarietà.



Filippo da un anno viveva a Parigi perché voleva specializzarsi come chef. Poi, molto probabilmente, ha deciso con gli amici di andare ad Amsterdam per una gita. In macchina pare fossero in cinque. La persona alla guida e altri due ragazzi sono rimasti illesi, tra questi pare ci fosse anche un altro giovane di Cava de' Tirreni.



Intanto si sta cercando di capire la dinamica di quanto accaduto. Da una prima ricostruzione dei fatti pare che al momento del tragico incidente piovesse. Ccomplici, forse, l'alta velocità, un colpo di sonno o una manovra azzardata, il violentissimo l'impatto contro un albero che non ha lasciato scampo ai due giovani. I soccorsi intervenuti sul posto non hanno potuto far nulla per salvare queste due vite, spezzate troppo presto. Intanto la cittadina metelliana aspetta il ritorno della salma, per poter dare l'ultimo saluto a Filippo.

Sara Botte