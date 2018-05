Incidente stradale: feriti marito e moglie La vettura è finita fuori strada

Incidente stradale questa mattina in via Vito Lembo, a Salerno. Una vettura, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada. Ferite due persone, marito e moglie. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori dell’Humanitas che hanno provveduto a trasportare i malcapitati all'ospedale Ruggi d'Aragona.

Intanto si indaga per ricostruire la dinamica dell'incidente. Molto probabilmente una vettura non si è fermata allo stop causando lo schianto.

S.B.