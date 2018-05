Poliziotto muore travolto da un'auto Il 52enne stava camminando a piedi sulla carreggiata

E' stato investito da un'auto in transito mentre camminava sulla carreggiata, sul bordo della strada provinciale “Via del Mare”. E' successo tra Santa Maria e San Marco di Castellabate. La vittima Nicola Ferrara, poliziotto di 52 anni, ha lottato per un giorno tra la vita e la morte ma ieri in serata il suo cuore ha smesso di battere.

L’uomo, da una prima ricostruzione di quanto accaduto, si trovava a piedi quando sarebbe stato travolto da una Alfa Romeo Mito. Forse il conducente della vettura, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo, colpendo in pieno il poliziotto, che è finito in un dirupo, sfondando il guardrail. Le condizioni di Nicola Ferrara sono parse fin da subito gravissime. Il 52enne ha fatto un volo di diversi metri per poi finire schiacciato sul terreno, ha perso immediatamente conoscenza a causa dei forti traumi ricevuti nell'impatto.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi che hanno prestato la prima assistenza sul luogo dell'incidente per poi portare il 52enne in eliambulanza all’ospedale Ruggi d’Aragona. Nel violento impatto Ferrara ha riportato dei gravi traumi facciali e costali che gli sono costati la vita. I sanitari che lo hanno avuto in cura hanno poi dichiarato la sua morte cerebrale.

L’uomo era tenuto dunque in vita solo dalle macchine, staccate in serata. Una tragedia sulla quale ora stanno indagando le forze dell'ordine. Si dovrà ricostruire la dinamica di quanto accaduto su quella strada. Chiarire le responsabilità dell'investitore e cosa sia successo, cosa sia andato storto in quei drammatici minuti che lo hanno portato a investire il 52enne, uccidendolo. L'uomo era molto noto a Salerno, perchè agente di polizia presso la questura locale, la notizia della sua morte si è subito diffusa in città provocando dolore e sconforto in quanti lo amavano e stimavano.

S.B.