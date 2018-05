Prodotti contraffatti:sequestrati pesce, mozzarella e alcolici Il blitz dei carabinieri del reparto tutela agroalimentare

Prodotti contraffatti e mal conservati. Nella provincia di Salerno sono stati sequestrati dai carabinieri dei reparto tutela agroalimentare trentacinque chilogrammi di pesce e prodotti ittici, trecento chilogrammi di frutta e verdura, privi di rintracciabilità e venticinquemila buste evocanti la denominazione d'origine ''mozzarella di bufala campana''. Contestate anche sanzioni per circa 40.667 euro. I controlli dei militari hanno interessato anche le altre province campane e circa trenta aziende su tutto il territorio nazionale.

Nell'avellinese sono stati sequestrati trecento litri di infusi vari a base d'alcool, non idoneo al consumo umano e una tonnellate di caffè priva di elementi utili per risalire alla provenienza del prodotto.

Nelle province di Caserta e Napoli sono stati ritirati invece dal mercato 1.110 litri di prodotti a base d'alcool etilico, non idoneo al consumo umano, e sequestrati 1.020 chilogrammi di funghi confezionati (in barattoli di latta) con la dicitura ''funghi chiodini al naturale'' mentre, in realtà, si trattava della varietà ''pholiota mutabilis nameko'', funghi di origine cinese. Prosegue senza sosta dunque l'attivitò dei carabinieri del reparto tutela agroalimentare.

Nel primo quadrimestre del 2018, l'attività preventiva del Reparto speciale dei carabinieri, a salvaguardia della sicurezza dei cittadini, ha portato al sequestro di oltre settantacinque tonnellate di prodotti agroalimentari (conserve, confetture, polpa di pomodoro, caffè , dolciumi e altro), 807mila litri di bevande alcoliche e circa 461 quintali di alimenti evocanti dop e/o igp e sanzioni per oltre 163mila euro. Diverse le persone denunciate e le attività chiuse per gravi carenze igieniche o strutturali degli ambienti ispezionati dai militari durante i controlli.

Sara Botte