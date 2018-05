Incidente tra auto e scooter: muore 18enne Il giovane è stato sbalzato dal mezzo e ha battuto la testa

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi a Roccadaspide, in via Colle del Sole. Un'auto e uno scooter si sono scontrati, ad avere la peggio il ragazzo alla guida del mezzo a due ruote. Il 18enne è stato sbalzato dalla sella, ed è finito violentemente sull'asfalto. E' morto poco dopo il ricovero in ospedale. Il giovane avrebbe battuto la testa per terminare poi la sua drammatica corsa in un dirupo. La vittima viaggiava a bordo di un Gilera Runner, mentre l'automobilista era alla guida di un'Audi A6. Maurizio Arena, questo il nome del malcapitato, era residente in località Doglie.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato d'urgenza il giovane nel locale nosocomio. Da subito le sue condizioni sono apparse disperate. A nulla sono serviti i tentativi di salvarlo da parte dei sanitari. Il giovanissimo è morto poco dopo essere arrivato al pronto soccorso. A quanto pare indossava anche il casco, una precauzione che però non gli è bastato a salvargli la vita.

Intanto si indaga per ricostruire le dinamiche del drammatico incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Agropoli, coordinati dal capitano Francesco Manna, con i militari della Stazione di Roccadaspide, per effettuare i rilievi del caso e accertare le eventuali responsabilità dell'automobilista. Il medico legale ha effettuato un primo esame esterno della salma, mentre la procura di Salerno ha aperto un'inchiesta. Nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia.

Sotto choc la piccola comunità salernitana, dove ovviamente tutti conoscevano Maurizio, costretta a fare i conti con una notizia che ha sconvolto tutti. Non è la prima volta, oltretutto, che via Colle del Sole si dimostra teatro di terribili incidenti. L'ultimo è costato la vita al povero Maurizio Arena.

Giovanbattista Lanzilli