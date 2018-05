Sangue sulle strade: muoiono due giovanissimi Schianti fatali con il motorino. A perdere la vita Maurizio, 18 anni e Luciano 28

Due vite spezzate in meno di 24 ore, a morire tragicamente due ragazzi, entrambi giovanissimi, entrambi coinvolti in drammatici incidenti stradali. Nel tardo pomeriggio di ieri Maurizio Arena, 18 anni, è rimasto coinvolto in un sinistro avvenuto a Roccadaspide, in via Colle del Sole, intorno alle 19. Il giovanissimo viveva con la sua famiglia in località Doglie. Stava guidando il suo scooter Gilera Runner 60 quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un’Audi A 6. Il 18enne è stato sbalzato dal mezzo cadendo sull’asfalto con violenza. Il motorino è finito in una scarpata, poco distante dal punto dell'impatto. Il ragazzo è stato soccorso immediatamente, ma le sue condizioni sono parse subito molto gravi. Sul posto è intervenuto il 118, i sanitari hanno prestato i primi soccorsi al 18enne, cercando a lungo di rianimarlo.

Il ragazzo è stato poi trasferito all’ospedale di Roccadaspide, dove è morto però poco dopo il ricovero. Sul caso è stata aperta un'inchiesta, la salma è attualmente sotto sequestro. Si aspetta ora di sapere la data dell'autopsia.

Ieri pomeriggio dopo quattro giorni di speranze e agonia si è spento anche Luciano Manzella, 28enne di Pagani. Il ragazzo è morto in seguito alle gravi ferite riportate domenica scorsa quando è caduto con il suo scooter, un Honda SH, via Termini Bianco, la strada che collega Pagani a San Marzano sul Sarno.

Il 28enne è stato ricoverato in rianimazione all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Per giorni amici e familiari del giovane, sposato e padre di due bambini piccoli, hanno sperato potesse farcela. Ma le gravi ferite riportate nella caduta non gli hanno però lasciato scampo. Il giovane ha infatti sbattuto la testa contro un palo, procurandosi un grave trauma cranico. A nulla è servito anche l'intervento chirurgico effettuato nei giorni scorsi dai medici per ridurre l’ematoma che si era formato all’interno della scatola cranica. Ieri il suo cuore ha smesso di battere.

Sara Botte