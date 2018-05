Uccisa dal marito: il comune si costituisce parte civile Il sindaco: “Abbiamo dato seguito ai sentimenti di un'intera comunità”

Nella seduta di ieri pomeriggio, giovedì 10 maggio, la Giunta comunale di Cava de' Tirreni ha deliberato di costituirsi parte civile nel procedimento penale di confronti Salvatore Siani, per l’efferato omicidio della moglie Nunzia Maiorano, madre di tre figli. L'omicidio è stato messo a segno dall'uomo il 22 gennaio scorso nel comune metelliano.

La decisione è stata assunta anche in ossequio all’articolo 6 dello Statuto comunale che riconosce i diritti fondamentali della persona umana.

“Abbiamo dato seguito ed interpretato il sentimento dell’intera comunità cavese – afferma il Sindaco Vincenzo Servalli – rimasta scossa per un delitto atroce che ha distrutto una famiglia. Non è tollerabile il ricorso alla violenza in nessuna forma e il femminicidio è certamente una barbarie che bisogna combattere tutti insieme. La mobilitazione che è seguita all’omicidio di Nunzia ha visto la nostra comunità unita come non mai ed è questo il valore che dobbiamo perseguire sempre”.

